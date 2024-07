Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: portefeuille FWA étendu pour le marché nord-américain information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé l'ajout d'un récepteur extérieur 5G FWA (Fixed Wireless Access) et d'une passerelle intérieure avec Wi-Fi 7 à son portefeuille de produits FWA.



Conçues pour l'Amérique du Nord, ces solutions prennent en charge de nombreuses bandes 4G et 5G, y compris le CBRS (Citizens Broadband Radio Service, soit une bande de fréquences radio située entre 3,5 GHz et 3,7 GHz aux États-Unis) et visent à combler les lacunes de connectivité dans la région.



Nokia précise que son récepteur 5G FastMile pourra être auto-installé par les consommateurs, maximisant le débit même dans les zones de signal faible.







