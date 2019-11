Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : plus de 120 clients pour le réseaux sans fil privé Cercle Finance • 19/11/2019 à 08:55









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir déployé des réseaux sans fil privés pour plus de 120 clients dans divers secteurs et régions. Le groupe a développé ainsi les technologies de l'industrie 4.0 telles que le cloud, l'IoT, l'IA et l'apprentissage automatique. Les solutions de réseau sans fil privées de Nokia LTE / 4.9G et 5G ont été développées sur le marché mondiale dans les secteurs de l'énergie, des transports, du secteur public, de la fabrication et de la logistique. Fort de ce succès sur le marché, Nokia a également annoncé une extension de son portefeuille de solutions de réseaux privés de niveau industriel. ' ABI Research a évalué le potentiel du marché des réseaux sans fil privés à 16,3 milliards de dollars US d'ici 2025. En conséquence, nous avons accru nos investissements en R & D et en capital humain afin de créer le portefeuille de solutions sans fil privées le plus complet du marché. ' a déclaré Kathrin Buvac, President of Nokia Enterprise.

