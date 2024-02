Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat stratégique renforcé avec Dell information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a annoncé jeudi qu'il allait approfondir son partenariat stratégique avec Nokia en vue de l'étendre aux domaines du 'cloud' et des réseaux 5G privés.



Aux termes de l'accord, les deux groupes prévoient d'échanger leurs expertises respectives, Nokia ayant décidé de retenir Dell en tant que son fournisseur d'infrastructures privilégié.



Dans le détail, les clients utilisant son architecture de centres de données Nokia AirFrame se verront proposer du matériel fabriqué par Dell dans le cadre de leurs déploiements de projets télécoms.



En contrepartie, la solution d'automatisation numérique pour le 'cloud' de Nokia, baptisée Nokia Digital Automation Cloud (NDAC), deviendra la technologie préférée de Dell en ce qui concerne les réseaux mobiles privés en mode 'edge'.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.52% NOKIA Euronext Paris +0.51% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.15% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.44% NOKIA OTCBB 0.00%