Nokia: partenariat pour protéger la mer Baltique

(CercleFinance.com) - Nokia annonce une nouvelle collaboration avec la Fondation John Nurminen pour protéger la mer Baltique et 'soutenir la régénération d'un écosystème sain et riche en biodiversité', conformément à la stratégie ESG de l'équipementier de réseaux finlandais.



Ce partenariat de trois ans explorera le rôle potentiel de la technologie numérique pour surveiller et aider à restaurer un écosystème sain dans la Baltique, mer intérieure et peu profonde, 'confrontée à d'innombrables défis' environnementaux.



'Grâce à nos réseaux sous-marins de fibres optiques, à des innovations telles que la technologie de détection acoustique ou la surveillance environnementale à distance, Nokia peut - et continuera - à jouer un rôle important dans le milieu marin', explique le groupe.





