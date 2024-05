Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat 'majeur' avec Netrouting information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé un 'partenariat majeur' avec Netrouting, un fournisseur néerlandais de services cloud et de solutions de centres de données.



Netrouting utilisera les technologies avancées de Nokia pour interconnecter ses sept centres de données. Les solutions de Nokia fourniront une infrastructure réseau stable et évolutive, incluant le 1830 Photonic Service Switch, le 7750 Service Router et le 7220 Interconnect Router.



Selon Mark Vanderhaegen, directeur de l'activité européenne d'infrastructure cloud chez Nokia, ce partenariat démontre l'engagement de Nokia à fournir des solutions réseau de pointe pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.





