Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : partenariat étendu avec VMware Cercle Finance • 14/11/2019 à 14:24









(CercleFinance.com) - Nokia et VMware annoncent ce jeudi mettre en place un partenariat élargi, portant sur le développement de solutions intégrées pour soutenir les efforts des fournisseurs de services de communication, par le biais d'opérations multi-cloud à grande échelle. Plus concrètement, grâce au partenariat élargi annoncé aujourd'hui, les deux sociétés amélioreront l'interopérabilité entre les applications logicielles de Nokia et le Telco Cloud de VMware. Nokia et VMware augmenteront également leurs investissements pour une meilleure collaboration technologique, afin de développer des solutions intégrées.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -2.96% NOKIA Euronext Paris -2.98% NOKIA XETRA -3.26% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks 0.00% NOKIA LSE Intl -2.08% NOKIA OTCBB -0.29%