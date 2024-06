Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat avec un réseau national en France information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé un partenariat majeur avec RENATER, le Réseau National de Recherche et d'Enseignement en France.



Il s'agit du réseau national de recherche et d'enseignement, pour le déploiement de centres de données à Paris. Il est responsable du déploiement et de la gestion de l'infrastructure réseau nationale, ainsi que de certaines infrastructures régionales, afin de connecter les centres de recherche et d'enseignement à travers la France métropolitaine et les territoires d'outre-mer.



Nokia déploiera sa solution Data Center Fabric à Paris, en partenariat avec IMS Networks, l'un des principaux fournisseurs français de services gérés de réseau et de cybersécurité.



RENATER bénéficiera ainsi des dernières fonctionnalités pour améliorer la performance et la résilience de l'infrastructure réseau, automatiser les opérations pour faciliter la gestion, et créer de nouveaux services avec l'IA.



Matthieu Bourguignon, vice-président senior et responsable de l'Europe pour les activités d'infrastructure réseau chez Nokia, a déclaré : ' Nous sommes honorés de contribuer à soutenir la transition de RENATER vers le domaine en plein essor de l'IA et les promesses qu'il recèle pour les éducateurs et les étudiants, dans toute la France. Nokia est ravi de s'associer à IMS Networks avec notre solution Data Center Fabric, qui est un pilier essentiel de l'évolution des marchés de l'infrastructure réseau et des centres de données, dédiés à la recherche, à l'éducation et aux territoires connectés.'





