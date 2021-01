Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : partenariat avec M1 pour la 5G à Singapour Cercle Finance • 13/01/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord de partenariat avec l'opérateur M1 pour déployer le logiciel Core natif du cloud de l'équipementier télécoms finlandais, afin de stimuler le lancement du réseau autonome 5G de Singapour en 2021. Cette solution 'offrira à M1 la fiabilité, l'évolutivité, la flexibilité et les performances nécessaires pour fournir efficacement des capacités réseau telles que le cloud gaming et des applications d'expérience immersive pour les clients 5G singapouriens', explique-t-il.

