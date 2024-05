Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat avec le canadien CGI dans l'industrie 4.0 information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le groupe informatique canadien CGI a annoncé mercredi qu'il allait approfondir son partenariat stratégique avec Nokia afin de constituer des offres communes dans les= domaine des réseaux mobiles privés 5G destinés à l'industrie.



Dans un communiqué, les deux groupes expliquent vouloir aider les sociétés industrielles à mettre en oeuvre des solutions numériques connectées, en temps réel et basées sur les données - dites 'Industry 4.0' - afin de conduire plus facilement leurs opérations.



CGI et Nokia indiquent avoir déjà mené à bien un premier projet en Irlande du Nord avec la construction d'un banc d'essai 5G pour le consortium Smart Nano NI, qui a pour objectif de faciliter le prototypage et la fabrication 'intelligente'.





