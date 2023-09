Nokia: partenariat avec ALE autour du Grand Paris Express information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 10:25

(CercleFinance.com) - Nokia et Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) ont officialisé mardi un partenariat autour du projet géant de transport Grand Paris Express, l'un des plus importants d'Europe à l'heure actuelle.



Dans un communiqué commun, les deux groupes expliquent qu'ils comptent proposer une offre visant à fournir une infrastructure certifiée et intégrée de bout en bout dans le cadre du projet.



Nokia prévoit de mettre en place une architecture réseau critique basée sur sa technologie IP/MPLS devant permettre le déploiement de plus de 13.000 caméras ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle (IA).



Alcatel-Lucent Enterprise fournira, de son côté, sa gamme de routeurs LAN durcis qui seront installés dans les gares et les zones d'exploitation isolées, permettant par exemple un contrôle de la qualité de l'air grâce à des capteurs IoT.



Le projet du Grand Paris Express comprend 200 kilomètres de réseau ferroviaire qui passera par la création de quatre nouvelles lignes, à savoir les 15, 16, 17 et 18 autour de Paris, mais aussi par l'extension de la ligne 14.



Il prévoit la construction de 68 nouvelles gares ainsi que le développement de nouveaux écoquartiers autour de ces futurs centres urbains.



Au-delà de ce projet, qui devrait faire l'objet d'un déploiement continu jusqu'en 2035, Nokia et ALE disent collaborer sur plusieurs autres projets sur les années à venir auprès de clients du secteur des transports dans le monde entier.