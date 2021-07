Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : partenariat autour de la 5G industrielle en France Cercle Finance • 02/07/2021 à 16:47









(CercleFinance.com) - Après la mise en place d'une première plateforme d'expérimentation 5G à la gare de Rennes en 2019, la SNCF et ses partenaires Nokia, Orange et l'Institut Mines-Telecom (IMT), annoncent un 'Living Labs 5G' dédié aux pratiques industrielles. Localisées dans deux Technicentres rennais, ces plateformes vont prolonger les expérimentations 5G de la gare de Rennes pour soutenir la modernisation et accélérer le passage au très haut-débit sans fil des entités industrielles du groupe SNCF. Orange fournira les services de réseaux télécoms tandis que Nokia sera en charge des solutions technologiques de connectivité, dont les solutions de réseaux privés. Ces plateformes permettront d'anticiper de nouvelles approches énergétiques, de nouveaux designs d'environnements radio, et de tester par exemple la cybersécurité ou de garantir la conformité au RGPD des services numériques de demain.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.11% NOKIA Euronext Paris +0.57% NOKIA XETRA +0.13% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.04% NOKIA OTCBB -0.67%