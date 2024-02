Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat 6G avec l'institut indien des sciences information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé son partenariat avec l'Institut indien des sciences (IISc): l'objectif est de chercher conjointement des technologies 6G et des cas d'utilisation qui auront un impact sociétal direct en Inde.



Les deux entité travailleront dans le laboratoire 6G récemment inauguré de Nokia à Bangalore, où ils poursuivront trois domaines de recherche principaux: les technologies radio 6G, l'architecture 6G et l'application de l'apprentissage automatique dans l'interface aérienne 6G.



Bien que la nature de leurs recherches soit mondiale, Nokia et IISc accorderont une attention particulière aux cas d'utilisation de la 6G qui concernent des domaines particulièrement importants pour l'Inde.







