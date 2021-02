Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : partenaire stratégique de Deutsche Telekom Cercle Finance • 08/02/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Deutsche Telekom comme partenaire stratégique pour le long terme afin de transformer le réseau optique de l'opérateur en une plateforme plus évolutive permettant de répondre aux demandes de l'industrie 4.0. La transformation permettra notamment à Deutsche Telekom d'offrir une expérience de qualité de service améliorée à ses clients et d'utiliser plus efficacement les ressources du réseau, indique Nokia qui fournira ses solutions WaveFabric et Nokia WaveSuite, alimentant ainsi le coeur de réseau optique de Deutsche Telekom.

