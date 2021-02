Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : partenaire du CPQD brésilien sur la 5G Cercle Finance • 11/02/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le Centre brésilien de recherche et de développement des télécommunications (CPQD) - l'une des plus grandes institutions indépendantes de R&D dans le domaine des technologies de l'information du pays - afin de développer conjointement des applications et des solutions basées sur le contrôleur intelligent RAN en temps quasi-réel, compatible Open RAN. Le partenariat se concentrera sur les cas d'utilisation de la 5G en coopération avec les clients opérateurs mobiles brésiliens de Nokia, notamment l'accès sans fil fixe (FWA), les villes intelligentes, l'IoT pour l'Industrie 4.0 et les réseaux critiques, précise Nokia.

