Nokia: ouvre un site dédié à la cyber-sécurité au Texas 09/05/2022

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement de son laboratoire ' Advanced Security Testing and Research (ASTaR) ', situé à Dallas (Texas), soit le premier site des Etats-Unis dédié uniquement à la cyber-sécurité et permettant de tester la 5G de bout en bout.



ASTaR utilisera et développera des outils et des techniques de pointe visant à évaluer la résilience et la sécurité des réseaux 5G. Il s'agira ensuite d'utiliser ces résultats pour faire face aux menaces de sécurité émergentes.



Les chercheurs du laboratoire collaboreront d'ailleurs avec la communauté de la cyber-sécurité pour identifier les vecteurs de menaces émergents et les vulnérabilités potentielles.



' Nokia sera le premier à inaugurer un laboratoire aux États-Unis avec comme mission singulière d'identifier et de prévenir les attaques de cyber-sécurité. Le laboratoire ASTaR sera un terrain d'essai idéal pour évaluer la sécurité dans le contexte plus large des scénarios d'utilisation et d'abus du réseau ', résume Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie de Nokia.