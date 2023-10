Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: ouverture d'un laboratoire pour la 6G en Inde information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 13:18









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la création d'un laboratoire 6G dans son centre mondial de R&D de Bangalore, en Inde, pour accélérer le développement de technologies fondamentales et de cas d'utilisation innovants soutenus par la 6G.



Le groupe finlandais explique que cette plateforme pour la collaboration future des acteurs industriels et universitaires dans ce domaine, 'facilitera le test de nouvelles solutions tout en établissant leur potentiel de commercialisation'.



Ce laboratoire contribuera aussi à la 'Vision 6G de Bharat' du gouvernement indien, qui vise à positionner l'Inde comme un contributeur mondial clé à la conception, au développement et à la mise en oeuvre de la technologie 6G.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.36% NOKIA Euronext Paris -1.20% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.07% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl 0.00% NOKIA OTCBB 0.00%