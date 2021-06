Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : ouverture d'un centre d'essais O-RAN à Dallas Cercle Finance • 16/06/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi l'ouverture à Dallas d'un centre d'essais entièrement dédié aux réseaux d'accès radio (RAN) dits 'ouverts'. Ce site sera notamment destiné à la validation par les équipementiers de leurs technologies O-RAN, qui doivent favoriser des réseaux mobiles intelligents, virtualisés et totalement interopérables. Nokia dit vouloir en particulier mettre l'accent sur la mise en conformité avec les spécifications établies par l'O-RAN Alliance, cette communauté de plus de 270 acteurs à laquelle le groupe finlandais appartient et qui compte des membres de la trempe d'Intel, Orange ou AT&T.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.18% NOKIA Euronext Paris -1.90% NOKIA XETRA -1.83% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.03% NOKIA OTCBB -4.20%