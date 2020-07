Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : Ooredoo lance les services 5G au Qatar Cercle Finance • 29/07/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Nokia a déclaré que Ooredoo avait lancé un réseau 5G au Qatar, permettant à l'opérateur d'offrir le haut débit mobile à environ deux millions d'abonnés. Ooredoo commercialise désormais de nouveaux services tels que l'IoT industriel, la voix sur haut débit et la voix sur WiFi, a déclaré la société finlandaise. Nokia a déclaré qu'il fournissait également des équipements et des services professionnels pour aider Ooredoo à faire évoluer son réseau plus efficacement avec des opérations automatisées.

