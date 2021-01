Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : Ooredoo Algeria renforce son réseau Cercle Finance • 27/01/2021 à 13:19









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que l'opérateur Ooredoo Algeria a déployé son logiciel cloud natif afin de renforcer les performances et la fiabilité de son réseau. Ce développement permettra notamment à l'opérateur de se positionner stratégiquement pour l'avenir et contribuera de manière plus générale à améliorer l'écosystème numérique du pays, assure Nokia. Ooredoo Algeria pourra ainsi répondre à la demande croissante des clients grâce à une capacité de bande passante et à une qualité de service bien supérieures. 'Le transfert du réseau central vers la solution cloud de Nokia pourra aussi prendre en charge l'automatisation industrielle et l'Internet des objets (IoT) lorsque ces technologies seront disponibles dans le pays', anticipe Djillali Erouane, directeur opérationnel de la technologie chez Ooredoo Algeria.

