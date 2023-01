Nokia: Oddo relève son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 12:42

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Nokia, avec un objectif de cours relevé de 4,5 à 4,8 euros.



'Nokia a publié un chiffre d'affaires de 7,4 MdsE au titre du 4e trimestre, quand le consensus visait 7,2 MdsE. Par conséquent, Oddo relève ses prévisions de BPA de 1% sur 2023 et 2024, et met en avant le optimiste du management de Nokia malgré un contexte sectorielincertain à court terme.



La guidance 2023 ressort en ligne avec les attentes tandis que les objectifs long terme sont réitérés, rapporte Oddo.



Nokia prévoit ainsi un CA compris entre 24.9 MdE et 26.5 MdE (vs consensus 25.4 MdsE) pour 2023, et une marge opérationnelle comprise entre 11.5% et 14% (vs consensus à 12.7%).



'Le groupe considère être bien positionné pour atteindre ses objectifs long terme', ajoute Oddo. Selon l'analyste, Nokia devrait ainsi poursuivre le développement de son portefeuille réseaux, poursuivre ses investissements en R&D et poursuivre le développement de nouveaux produits à forte marge - notamment pour la division Mobile network.