Nokia : nouvelles capacités dans le haut débit sans fil

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui une avancée technologique pouvant multiplier entre 5 et 10 la capacité du haut débit sans fil, grâce à une nouvelle approche permettant de rendre viable l'accès sans fil fixe 5G mmWave. Alors que les opérateurs cherchent à augmenter les débits en s'appuyant sur le spectre haut débit appelé mmWave (24 GHz à 40 GHz), ils sont souvent confrontés à des problèmes de propagation de ces ondes sont la fréquence élevée les rend sensibles aux obstacles physiques. La technologie 360 High Gain 5G mmWave développée par Nokia permet de capter les signaux directs et réfléchis de n'importe quelle direction et de s'adapte à l'environnement changeant, grâce à des analyses avancées. Nokia a validé sa technologie en laboratoire et des essais technologiques sont en cours dans divers environnements urbains. Les premiers déploiements pourraient être effectifs en 2023 , assure Nokia.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.69% NOKIA Euronext Paris +0.31% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.61% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.56% NOKIA OTCBB +2.29%