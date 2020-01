Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : nouvelle hausse du titre après des analyses positives Cercle Finance • 07/01/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Les actions Nokia profitent d'une nouvelle hausse de près de 1% après les commentaires positifs de bureau d'analyses sur l'action. Le titre a déjà gagné hier près de 3%. New Street Research a relevé sa recommandation à 'acheter', avec un prix cible de 5,3 euros, voyant un 'argument convaincant' pour le titre. 'Le sentiment sur la valeur est au plus bas. La valorisation actuelle du marché implique une valeur négative pour l'activité sans fil, et cela représente une opportunité importante', a déclaré le bureau d'analyses. 'L'environnement est favorable, les problèmes sont bien reconnus et la direction est prête à les résoudre', a ajouté New Street, soulignant que l'action a sous-performé Ericsson d'environ 50% au cours des quatre dernières années. Raymond James a également mis à niveau hier le titre Nokia avec un conseil à 'achat fort', selon des sources du marché.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.61% NOKIA Euronext Paris +0.58% NOKIA XETRA +0.41% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.00% NOKIA OTCBB +2.68%