Nokia: nouvelle fonctionnalité d'inventaire pour les drones

(CercleFinance.com) - Nokia annonce la lancement d'une nouvelle fonctionnalité de comptage d'inventaire pour son service Nokia Autonomous Inventory Monitoring Service (AIMS), permettant aux drones autonomes de compter précisément les articles dans les entrepôts.



L'idée est de réduire les pertes d'inventaire, souvent causées par des erreurs administratives de permettre une exécution plus rapide des commandes.



Selon Nokia, les drones Nokia AIMS pourront effectuer l'inventaire plus rapidement et plus régulièrement que les humains, tout en offrant une image plus précise et complète des stocks.



Disponible aux États-Unis, cette nouvelle fonctionnalité sera accessible sans frais supplémentaires pour les clients actuels via une mise à jour logicielle, et gratuitement pendant un an pour les nouveaux clients inscrits en 2024.



Nokia AIMS promet un retour sur investissement de '40 % ou plus' et permet aussi de libérer les humains pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.





