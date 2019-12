Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : nouvelle DRH nommée pour début 2020 Cercle Finance • 12/12/2019 à 09:24









(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la nomination de Stephanie Werner comme directrice des ressources humaines (DRH) et membre de l'équipe de direction, à partir du 1er janvier 2020, en remplacement de Hans-Jürgen Bill qui partira en retraite en mai prochain. Travaillant chez l'équipementier de télécommunications finlandais depuis 1998, Stephanie Werner y a occupé diverses positions en ressources humaines dans plusieurs pays dont la Chine, la Suisse, les Philippines, les Etats-Unis et la Roumanie.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.29% NOKIA Euronext Paris +1.96% NOKIA XETRA +1.46% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.02% NOKIA OTCBB +3.92%