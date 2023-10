Nokia: nouveaux records de vitesse de transmission optique information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 09:52

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir établi deux nouveaux records mondiaux en matière de transmission optique sous-marine.



Le premier établit un nouveau record de vitesse optique pour les distances transocéaniques. Les chercheurs des Nokia Bell Labs ont pu démontrer un débit de données de 800 Gbit/s à une distance de 7 865 km en utilisant une seule longueur d'onde de lumière.



Cette distance est deux fois supérieure à celle que les équipements de pointe actuels peuvent transmettre avec la même capacité et correspond approximativement à la distance géographique entre Seattle et Tokyo.



Les Nokia Bell Labs ont franchi cette étape sur leur banc d'essai de recherche optique à Paris-Saclay, en France.



Le second record a été réalisé par Nokia Bell Labs et Alcatel Submarine Networks (ASN), filiale de Nokia, en établissant un débit net de 41 Tbps sur 291 km via un système de transmission non répétée en bande C. Le précédent record pour ce type de systèmes était de 35 Tbps sur la même distance.



Les Nokia Bell Labs et l'ASN ont battu le record sur le banc d'essais de recherche de l'ASN, également à Paris-Saclay.



Selon Nokia, les recherches à l'origine de ces deux records auront un impact significatif sur la prochaine génération de systèmes de transmission optique sous-marins.