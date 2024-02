Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: nouveaux objectifs de réduction des GES information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Nokia indique s'être engagé à réduire ses émissions mondiales totales de gaz à effet de serre (GES) à zéro d'ici 2040, accélérant ainsi son objectif précédent de dix ans et le plaçant avant l'objectif de zéro émission nette de l'Accord de Paris d'ici 2050.



Il doublera aussi ses efforts pour atteindre son objectif actuel à court terme, à savoir une réduction de moitié de ses émissions de GES dans les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2030 par rapport à 2019, en accélérant la décarbonation de ses propres activités (scopes 1 et 2).



Pour s'assurer que son nouvel objectif à long terme s'aligne sur la science du climat, l'équipementier de réseaux finlandais a soumis sa lettre d'engagement à la neutralité carbone à l'initiative Science Based Targets (SBTi).





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.45% NOKIA Euronext Paris -0.84% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.95% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.56% NOKIA OTCBB +1.68%