Nokia: nouveau record mondial avec Türk Telekom

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir établi un nouveau record mondial, en partenariat avec Türk Telekom International, atteignant une transmission de 800 Gbps sur 2300 km sans régénération via une infrastructure WDM bande C+L en utilisant la technologie PSE-6s de Nokia.



Des essais supplémentaires ont démontré des transmissions de 700 Gbps sur 2500 km et de 600 Gbps sur 4100 km, toutes proches de la capacité maximale du réseau.



Ces avancées permettent à Türk Telekom de mettre à l'échelle la bande passante de manière efficace.



Le PSE-6s de Nokia améliore la durabilité des réseaux avec une efficacité énergétique 40 % supérieure aux solutions actuelles, contribuant ainsi à réduire les coûts et à offrir des opérations plus écologiques, souligne la firme finlandaise.





