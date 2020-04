Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : nouveau rebond suite à des rumeurs Cercle Finance • 17/04/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les actions de Nokia sont en forte hausse ce matin de +4% après un gain de plus de 7% hier suite aux rumeurs d'une possible approche hostile de la part de groupes de capital-investissement selon TMT Finance. Nokia travaillerait avec une banque d'investissement pour se défendre contre une prise de contrôle hostile Selon TMT Finance. Les sociétés de capital-investissement pourraient être KKR, Apollo et Blackstone souligne ce matin Aurel BGC.

