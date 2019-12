Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : nouveau partenariat 5G en Europe Cercle Finance • 05/12/2019 à 12:44









(CercleFinance.com) - Le groupe Nokia annonce travailler en partenariat avec Telia, en Finlande, alors que le groupe de télécommunications nordique approche les startups pour les encourager à créer de nouveaux services monétisables grâce à la 5G. Dans le cadre de ce projet, des vitesses de 2 Gbps ont été enregistrées sur les smartphones connectés au réseau de Telia et au réseau 5G de Nokia. Nokia compte actuellement 50 contrats en lien avec la 5G dans le monde.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.50% NOKIA Euronext Paris -1.19% NOKIA XETRA -0.79% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks 0.00% NOKIA LSE Intl -1.10% NOKIA OTCBB +1.16%