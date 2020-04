Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : nouveau contrat avec le groupe polonais PGE Cercle Finance • 07/04/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que le groupe énergétique polonais PGE a choisi sa technologie de réseau sans fil privé compatible 5G, à la suite d'un essai réussi qui a débuté en avril 2019. Ce système de communication comprend les connexions sans fil requises, par exemple, avec les compteurs intelligents ou des éoliennes. Les futures applications du réseau pourraient inclure une gestion distribuée des ressources énergétiques et d'autres applications de réseaux intelligents.

