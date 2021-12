Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: nouveau contrat avec Elisa pour l'Estonie information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Elisa Estonia, filiale d'Elisa Finland, pour un déploiement national 5G RAN ainsi que pour le remplacement de l'infrastructure 4G existante dans le cadre d'un accord de cinq ans.



L'équipementier télécoms finlandais sera le seul fournisseur dans le cadre de ce déploiement qui devrait se dérouler l'année prochaine après l'achèvement de la vente aux enchères du spectre en Estonie début 2022.



Nokia entretient ainsi un partenariat de longue date avec l'opérateur Elisa. Il a été choisi l'année dernière en tant que fournisseur national de 5G RAN pour soutenir ses efforts visant à numériser la Finlande et à en faire l'un des principaux marchés mondiaux de la 5G.





