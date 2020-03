Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : nouveau CEO en septembre prochain Cercle Finance • 02/03/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la nomination de Pekka Lundmark comme prochain président et CEO (directeur général), succédant à Rajeev Suri après plus d'une décennie de ce dernier comme président et CEO de Nokia et de Nokia Siemens Networks. Pekka Lundmark devrait prendre ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2020. Il est actuellement président et CEO du groupe énergétique Fortum et a précédemment occupé le même poste chez le groupe de technologies de manutention Konecranes. Après 25 années de carrière au sein de Nokia, Rajeev Suri quittera donc la tête de l'équipementier télécoms finlandais à la fin du mois d'août, mais restera conseiller auprès de son conseil d'administration jusqu'au 1er janvier 2021.

