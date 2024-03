Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: nouveau boîtier pour la connectivité des entreprises information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau boîtier mural de terminaison optique (ONT) pour la connectivité LAN optique d'entreprise.



'Le nouveau produit offre des vitesses gigabit pour fournir une connexion haut débit fiable, rapide et sécurisée dans les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les écoles et d'autres segments d'entreprise', assure Nokia.



Le Nokia ONT fait partie de la gamme complète de réseaux optiques LAN de Nokia, conçue pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



' Le réseau local optique est la technologie idéale pour la connectivité d'entreprise aujourd'hui et à l'avenir. Aujourd'hui, nous comptons plus de 600 clients, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la santé, des aéroports et des universités, qui le déploient avec beaucoup de succès, et ce nombre continue de croître', a commenté Geert Heyninck, directeur général des réseaux haut débit chez Nokia.





