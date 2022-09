Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: nomination d'une chief people officer information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la nomination d'Amy Hanlon-Rodemich au poste de chief people officer et membre de l'équipe de direction, à compter du 24 octobre, sous l'autorité directe du directeur général (CEO) de l'équipementier télécoms finlandais, Pekka Lundmark.



Amy Hanlon-Rodemich occupe actuellement des fonctions similaires chez GlobalLogic, une société d'ingénierie de produits numériques. Auparavant, elle était en charge des ressources humaines de Synopsys, société de logiciels pour l'industrie des semi-conducteurs.





