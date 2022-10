Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: Nextlink Internet adopte la solution XGS-PON information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que l'opérateur Nextlink Internet, spécialisé sur les zones rurales des États-Unis, a choisi la solution Nokia XGS-PON pour soutenir la croissance de son réseau, connectant 200 000 foyers et entreprises dans les communautés rurales et périurbaines dans sept États existants ainsi que dans cinq nouveaux États.



La technologie XGS-PON permet à Nextlink de déployer des vitesses haut débit passant de 10G à 25G, assure Nokia.



' Nous avons pour mission de connecter l'Amérique rurale avec un excellent service. La technologie et les systèmes de Nokia nous aident à faire exactement cela. Les communautés desservies par Nextlink peuvent dormir tranquilles: leurs réseaux de communication sont prêts pour aujourd'hui et pour les générations à venir', a commenté le directeur général de Nextlink, Bill Baker.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.92% NOKIA Euronext Paris +2.06% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.88% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.15% NOKIA OTCBB 0.00%