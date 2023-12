Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: New Street Research inquiet de la déconvenue AT&T information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Les analystes de New Street Research ont déclaré mardi s'inquiéter des répercussions de la perte par Nokia d'un important contrat auprès de l'opérateur de télécommunications américain AT&T.



AT&T a indiqué dans la nuit qu'il avait choisi la technologie d'accès radio ouvert (Open RAN) d'Ericsson afin de moderniser son réseau mobile aux Etats-Unis, dans le cadre d'un contrat qui pourrait atteindre 14 milliards de dollars sur cinq ans.



'Après avoir perdu Verizon il y a trois ans au profit de Samsung, Nokia perd maintenant AT&T au bénéfice d'Ericsson', rappelle New Street Research dans une note de réaction diffusée dans la matinée.



'Cela signifie qu'Ericsson est désormais le principal équipementier chez les trois grands opérateurs américains (T-Mobile, Verizon et AT&T) et que Nokia est désormais un acteur minoritaire sur ce marché, au même titre que Samsung', souligne le bureau d'études indépendant.



D'après ses calculs, Ericsson est aujourd'hui le numéro un mondial du segment du matériel d'accès radio 'RAN' avec une part de marché de 28%, contre seulement 15% pour Nokia, soit un rapport du simple ou double.



Le cabinet de recherche en déduit que Nokia a perdu près de dix points de pourcentage de parts de marché depuis 2016, date à laquelle il contrôlait 24% du secteur contre 26% pour Ericsson.



La crainte de New Street Research est que Nokia s'inscrive dorénavant dans une sorte de 'prophétie auto-réalisatrice' qui pourrait avoir des implications indirectes particulièrement préoccupantes à terme.



'La perte du contrat AT&T par Nokia envoie un signal négatif au secteur dans son ensemble, qui pourrait résulter en de nouvelles pertes de contrats au niveau mondial au cours des années qui viennent', avertit le bureau d'études.



Les investisseurs semblaient partager ces inquiétudes, puisque le titre Nokia coté à la Bourse de Paris décrochait de presque 8% mardi à la mi-journée.



'Pour nous, il ne s'agit pas d'une réaction exagérée', commente New Street. 'Nokia se trouve dans un cycle baissier, risque de perdre encore des clients et va devoir opérer une restructuration majeure afin de rester compétitif', conclut-il.





