Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: mise en place d'un partenariat avec STL information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui son partenariat avec STL, un leader en solutions optiques et numériques, pour développer et fournir des solutions de connectivité d'entreprise de pointe.



La collaboration vise à stimuler l'innovation, à améliorer la connectivité et à permettre aux entreprises de prospérer à l'ère numérique.



STL et Nokia se concentreront sur des cas d'utilisation pour une expérience client supérieure, comme la connectivité multiservice en périphérie des locaux intelligents et les opérations prédictives.



STL proposera des solutions de connectivité de pointe pour l'infrastructure de base ainsi que des services gérés, tandis que Nokia proposera des solutions réseau de nouvelle génération pour les réseaux IP et optiques.









Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.25% NOKIA Euronext Paris +1.86% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.18% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.65% NOKIA OTCBB 0.00%