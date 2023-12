Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: logiciel Orchestration Center choisi par stc information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que son logiciel d'orchestration des opérations numériques a été sélectionné par l'opérateur saoudien stc pour orchestrer le déploiement des services de découpage 5G, dans le cadre d'un accord qui renforce ses efforts de monétisation de son réseau.



'Grâce à des opérations autonomes axées sur l'intention, la création de tranches de bout en bout à grande échelle sera accélérée de plusieurs jours à quelques minutes et deviendra hautement fiable et programmable', précise l'équipementier télécoms finlandais.



Nokia Orchestration Center offrira ainsi à stc des capacités de personnalisation et de création de nouveaux services à la demande, afin de répondre et de personnaliser les besoins de réseau de plus en plus diversifiés et spécifiques de ses clients.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.87% NOKIA Euronext Paris +0.85% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.21% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -6.78% NOKIA OTCBB -8.84%