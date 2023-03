Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: logiciel d'efficacité énergétique modernisé information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux Nokia indique avoir modernisé son logiciel d'efficacité énergétique AVA, élargissant la portée de cette solution avec des algorithmes d'apprentissage automatique améliorés et des mesures d'économie d'énergie.



Cet outil permet désormais aux opérateurs télécoms de réduire la consommation d'énergie dans leurs centres de données, en plus des stations de base du réseau, des batteries et des unités de climatisation dans les réseaux de télécommunications.



'Nokia AVA peut aider à réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30%, soit environ 10 points de pourcentage par rapport au logiciel d'origine, sur la base des tests effectués par les clients', affirme le groupe finlandais.





