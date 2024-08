Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: les spéculations sur l'activité mobile retombent information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Nokia a fait retomber les spéculations entourant l'avenir de son activité de réseaux mobiles en réaffirmant son attachement à cette branche jugée 'hautement stratégique'.



Son action retombe en conséquence de 0,5% ce matin à la Bourse de Paris après avoir gagné plus de 5% la veille à la suite d'une information de presse selon laquelle le coréen Samsung ferait partie de potentiels acquéreurs intéressés par la division sans fil de l'entreprise.



En réaction à cette information publiée par l'agence Bloomberg, Nokia a indiqué hier soir qu'il n'avait rien à déclarer concernant ces spéculations et qu'aucun projet allant dans ce sens n'était actuellement en vue.



L'équipementier finlandais s'est par ailleurs dit engagé à assurer le succès de son activité de réseaux mobiles, un actif qu'il estime 'hautement stratégique'.



Le groupe fait d'ailleurs remarquer que l'activité a réalisé des progrès significatifs en réduisant ses coûts, en remportant de nouveaux contrats et en augmentant ses parts de marché auprès des clients existants.





