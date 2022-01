Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: les processeurs d'AMD retenus pour les serveurs information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi qu'il avait choisi d'équiper ses serveurs de coeur de réseau avec des microprocesseurs conçus par AMD, notamment dans l'objectif de réduire la consommation en énergie de son matériel.



Le groupe finlandais explique avoir sélectionné la troisième génération de processeurs pour serveurs AMD Epyc, une décision qui devrait permettre à ses clients de diminuer de 40% leur consommation énergétique pour ce qui concerne les charges de travail de base.



Jusqu'ici, Nokia utilisait principalement des puces fabriquées par Intel pour ses serveurs. Dans son communiqué, le groupe assure que ces équipements continueront d'être disponibles pour les clients existants.



Les clients opérateurs pourront commencer à faire l'acquisition des serveurs équipés de puces AMD auprès de Nokia ou de revendeurs dans le courant du premier semestre de l'année.



Plus tôt ce matin, Nokia avait annoncé la signature d'un accord avec Nordic Semiconductor prévoyant l'octroi de licences portant sur sa technologie d'Internet des objets (IoT) lors de l'achat de composants Nordic.





