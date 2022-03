Nokia: les Indiens bientôt à l'heure de la 5G information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 12:39

(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir qu'avec son nombre croissant d'utilisateurs, l'Inde est devenue l'un des premiers pays en matière d'utilisation de données. Selon le rapport annuel Nokia Mobile Broadband Index 2022, le trafic de données mobiles 4G a d'ailleurs augmenté de 31% en Inde en 2021, avec une consommation moyenne de données mobiles atteignant 17Go par utilisateur et par mois (soit +26% en glissement annuel).



Nokia précise le nombre d'abonnés indiens au haut débit mobile a plus que doublé au cours de ces cinq dernières années, passant de 345 à 765 millions d'utilisateurs.



Et alors que presque la totalité du trafic haut débit mobile du pays était assuré via des réseaux 4G en 2021, Nokia fait savoir que l'Inde a enregistré la livraison de plus de 160 millions de smartphones en 2021 -dont 30 millions d'appareils 5G.



Selon le rapport de Nokia, les revenus des services 5G devraient ainsi connaître un taux de croissance annuel composé de 164 % lors des cinq prochaines années, en ligne avec la dynamique mondiale autour de la 5G.



' La 4G a joué un rôle crucial dans le développement de l'écosystème du haut débit mobile en Inde. Désormais, la prochaine vente aux enchères du spectre 5G et le lancement commercial des services plus tard cette année aideront l'Inde à combler le fracture numérique et permettra aux fournisseurs de services de proposer de nouveaux cas d'utilisation passionnants comme l'Industrie 4.0 et les villes intelligentes pour alimenter l'économie numérique', conclut Sanjay Malik, senior vice-président en charge du marché indien chez Nokia.