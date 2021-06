Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : les fonctionnalités liées à l'IA généralisées Cercle Finance • 23/06/2021 à 14:44









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi qu'il allait intégrer de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle au sein de ses services en vue de permettre aux fournisseurs télécoms de simplifier la gestion et la maintenance de leurs réseaux. L'équipementier finlandais met notamment en avant l'utilité de son outil 'Nokia Digital Assistant', qui fournit des informations en temps réel sur l'état du réseau et apporte rapidement des informations techniques aux ingénieurs en charge de sa surveillance du réseau afin de leur permettre de connaître la nature des incidents. Dans son communiqué, Nokia fait valoir que l'adoption de la 5G se fait à un rythme trois fois plus rapide que l'essor de la technologie 4G LTE, avec 619 millions de points de connexion attendus dans le monde d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.61% NOKIA Euronext Paris -1.10% NOKIA XETRA -0.99% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.17% NOKIA OTCBB -3.20%