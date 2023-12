Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: le titre résiste malgré un nouvel avertissement information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le titre Nokia s'inscrivait en légère hausse mardi à la Bourse de Paris en dépit du nouvel avertissement lancé dans la matinée par l'équipementier de réseaux finlandais.



A 10h20, l'action avançait de 0,9%, alors que son indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Telecommunications, cédait près de 1% au même moment.



A l'occasion de sa journée investisseurs, le groupe a annoncé ce matin avoir renoncé à son objectif d'une marge opérationnelle d'au moins 14% à horizon 2026, tablant désormais sur un chiffre de plus de 13%.



D'après les analystes, cette alerte ne devrait pas forcément conduire à un abaissement des estimations de résultats établies par le marché.



'Nous pensons que le marché avait intégré la plus grande partie de cette révision à la baisse', soulignent les équipes d'UBS, qui rappellent que le consensus visait déjà une marge opérationnelle de 13,3% pour 2026.



Dans son communiqué, Nokia assure par ailleurs envisager certaines pistes afin d'améliorer sa rentabilité et d'atteindre une marge d'exploitation de 14% sur le long terme.



Le titre avait lourdement chuté la semaine passée suite à la perte d'un contrat majeur avec l'opérateur de téléphonie mobile américain AT&T, qui lui a préféré son rival suédois Ericsson.



La bonne surprise de ce matin vient de l'annonce d'un contrat avec Deutsche Telekom dans la technologie 'Open RAN', le même domaine dans lequel Nokia avait été supplanté la semaine dernière par Ericsson.



D'après Nokia, cet accord marque son 'retour significatif' au sein du réseau commercial de Deutsche Telekom.



Autre annonce notable, Nokia a officialisé ce matin la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Fenix Group, une société non cotée spécialisée dans les communications tactiques pour le secteur de la défense.





