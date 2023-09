Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: le titre rebondit, Liberum le juge bon marché information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - L'action Nokia se dirige vers un gain de plus de 6% cette semaine, portée notamment par une note de Liberum qui considère la valeur comme l'une des meilleures marché en Europe.



Peu avant 17h00, le titre de l'équipementier télécoms avance de 0,6%, ce qui porte à près de 6,5% sa progression sur l'ensemble de la semaine.



Dans une note de stratégie publiée mercredi, Joachim Klement, l'analyste vedette de la banque d'investissement britannique, inclut Nokia dans sa liste de 110 valeurs européennes peu appréciées, aux côtés notamment de STMicroelectronics ou thyssenkrupp.



Alors que les valeurs américaines du secteur se traitent autour d'un PER de 18,6x et leurs homologues européennes autour de 11,2x, Nokia se paie seulement à 8,7 fois ses bénéfices, soit une décote de plus de 53%





