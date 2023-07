Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: le titre grimpe, accord de licence avec Apple information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - L'action Nokia est recherchée lundi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce, vendredi soir, d'un nouvel accord de licence avec Apple.



A 9h30, le titre de l'équipementier de réseaux finlandais gagne plus de 3% dans des volumes soutenus, alors que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 des télécommunications ne prend que 0,2% au même instant.



Nokia a annoncé vendredi, bien après la clôture des marchés boursiers, la signature d'un accord de licence croisée avec le géant technologique américain devant se substituer à celui qui arrivera à échéance à la fin de l'année.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



Dans un communiqué, Nokia rappelle que son portefeuille de propriété intellectuelle inclut autour de 20.000 brevets, dont plus de 5500 jugés 'essentiels' pour la technologie 5G.





