Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : le titre gagne 4%, un analyste à l'achat Cercle Finance • 19/10/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 4% à la bourse de Paris alors qu'Oddo réitérait ce matin son opinion d'achat sur le titre indiquant que ' Nokia représente le meilleur couple risque/rendement du secteur '. La perte du contrat Verizon - remporté par Samsung - ne semble donc pas effrayer les investisseurs pour le moment. Oddo attend pour sa part que Nokia fasse la transparence sur l'impact réel de cette perte. Ce matin, le broker annonçait réduire son objectif de cours à 4,5 euros, contre 5 euros précédemment.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +4.77% NOKIA Euronext Paris +4.03% NOKIA XETRA +4.14% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +3.49% NOKIA OTCBB +3.94%