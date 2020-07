Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : le titre gagne 13%, bénéfice trimestriel de 170 ME Cercle Finance • 31/07/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Nokia a déclaré qu'il avait atteint un bénéfice au deuxième trimestre, malgré la baisse des ventes du fabricant finlandais de matériel de télécommunications résultant de la crise du Covid-19 et des difficultés en Chine. Suite à cette annonce le titre gagne près de +13%. La société a déclaré que son bénéfice d'exploitation (non-IFRS) était de 170 millions d'euros au dernier trimestre, contre une perte de 57 millions d'euros au deuxième trimestre 2019. Les ventes ont chuté de 11% par rapport à il y a un an à 5,1 milliards d'euros, la majeure partie de la baisse étant due à la pandémie du corona et à 'l'approche prudente' que le groupe a adoptée pour conclure des transactions sur le marché chinois. Nokia a déclaré que la concurrence féroce en Chine avait 'un impact particulièrement négatif' sur son unité réseau. Cependant, 'Nokia a enregistré une forte amélioration au deuxième trimestre, avec une rentabilité meilleure que prévu', a déclaré le DG Rajeev Suri.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +8.70% NOKIA Euronext Paris +12.01% NOKIA XETRA +13.50% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +14.12% NOKIA OTCBB +0.49%