Nokia: le titre chute après la perte d'un contrat avec AT&T

(CercleFinance.com) - Nokia accuse un lourd repli à la Bourse de Paris ce mardi suite à la perte d'un gros contrat avec AT&T, lequel lui a préféré l'un de ses grands rivaux, le suédois Ericsson.



Vers 9h15, le titre de l'équipementier de réseaux finlandais chute de plus de 9% pour revenir à des plus bas de trois ans, après avoir déjà décroché de 7% la veille sur des rumeurs qui évoquaient déjà la perte du contrat avec l'opérateur américain.



AT&T a confirmé dans la nuit qu'il avait choisi la technologie d'accès radio ouvert (Open RAN) d'Ericsson afin de moderniser son réseau mobile aux Etats-Unis, dans le cadre d'un contrat qui pourrait atteindre 14 milliards de dollars sur cinq ans.



Une décision qualifiée de 'décevante' par Nokia, qui rappelle qu'AT&T représentait jusqu'ici entre 5% et 8% des ventes nettes de sa division de réseaux mobiles.



En conséquence, le groupe s'attend désormais à ce que la contribution d'AT&T à son chiffre d'affaires diminue au cours des deux ou trois années à venir.



S'il prévoit toujours de renouer avec les bénéfices dans les réseaux mobiles dans les années qui viennent, Nokia précise que l'atteinte d'une marge opérationnelle 'à deux chiffres' dans cette activité pourrait prendre jusqu'à deux années supplémentaires.



L'entreprise indique qu'elle prévoit de communiquer davantage de détails concernant le dossier lors de sa réunion d'investisseurs qui se tiendra dans tout juste une semaine à son siège d'Espoo (Finlande).





Valeurs associées NOKIA Tradegate -5.57% NOKIA Euronext Paris -6.25% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -7.93% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -8.87% NOKIA OTCBB -4.26%