Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: le réseau IP du néerlandais VodafoneZiggo modernisé information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été sélectionné en vue de moderniser le réseau IP de l'opérateur de télécommunications néerlandais VodafoneZiggo.



Dans un communiqué, l'équipementier finlandais précise que le projet - qui prévoit notamment le déploiement de ses routeurs 7750 SR-1 - vise à favoriser le lancement de nouveaux services fixes et mobiles, notamment dans la 5G.



Avec cette nouvelle architecture, VodafoneZiggo estime être en mesure de faire face à la croissance prévue de son trafic pour les dix prochaines années, tout en réduisant son niveau de consommation d'énergie par bit.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.13% NOKIA Euronext Paris +0.66% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.95% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.15% NOKIA OTCBB -0.84%